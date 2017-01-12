河仙——越南西部海洋文化的窗口

越通社坚江省——据越南《人民报》，越南坚江省河仙市拥有与众不同的美丽。它是海洋、山丘、市区、森林的和谐结合。在这里，小的城市，节奏慢的生活让游客似乎回到了遥远的空间与时间。

文化交汇地

沿着海岸线，河仙市是连接越南与柬埔寨、泰国、马来西亚等东南亚国家的口岸。河仙市的地理位置有利于国内外贸易的发展。不到80分钟，游客可乘坐高速船从富国岛到这里参观。

河仙市的生活异常平静。大街小街隐没在森林、果园之中，从而打造和谐的旅游环境。虽然市中心规模不大，街道和胡同却不少，车流量不多，甚至在交通高峰时也很少见。在路边的花墙下，可以隐隐约约地看到那么几辆70年代的老摩托车。

距离市城区以西约10公里是河仙国际口岸。这里的交通流量也不多。近几年来，河仙市积极挖掘生态优势，大力发展旅游业。望眼未来，连接东西沿海岸的交通路线充满乐观希望。

河仙人十分尊重这片荒袤土地的开垦者——河仙镇总兵鄚玖，诗人东湖，以及《招英阁》骚坛等。当地人民为了缅怀前人的功绩兴建了多座寺庙与陵墓。这些宗教建筑大气精美，充分展示越南、高棉、中华文化交叉的艺术魅力。果然，河仙市处处是美

景，从海岸到山区，从市区到森林，山山水水各显神姿。



历史的烙印

河仙人是来自四面八方的人，但是他们都朴实，好客。当地人干的活儿主要是捕捞，做鱼干和虾干，做海鲜买卖等。整个市区的空气弥漫着干海鲜咸咸的味道。黄昏时，游客肯定会看着太阳落下海平面而发愣，能够站在河仙海口苏州桥上看日落，实在是游客的难忘记忆。

晚上是游客逛夜市的时候了，这里的海鲜小吃店鳞次栉比，价格也意外的便宜。河仙有多种独一无二的海鲜，河仙人做的海鲜家常菜也十分好吃，保你吃过难忘，余味无穷。在海滩上尝尝海鲜，看看渔船来来往往是游客探索河仙景观的一种不错的选择。

河仙不仅有美景，这块土地的文化历史传统也是众人仰慕的遗产。河仙监狱遗址以前是拘禁共产主义者的地方，其在1897年建成。法国侵略者驻扎时，这里是一座临时监狱，后来成了美-伪军的武器仓库。1930年5月，由5名同志组成的越南共产党河仙党支部成立，党支部书记是阮曰氏同志。从这座黑暗的监狱里，共产主义者的声音远播四方，得到人民的支持，感化了敌方很多官兵。

河仙市有由14座岛屿组成的仙海岛乡，也叫作海岛群岛，这是一个新兴的旅游区。河仙市还有与柬埔寨接壤的美德乡，这里因为有国际口岸和许多历史遗迹而闻名。这区的高点之一是海拔83米的耸石山，山里边有着许多耸立的山峰，山洞多，地形复杂。耸石山易守难攻，成为了数百年以来保卫祖国边疆的堡垒。

尽管河仙市将来会有什么样的发展，它仍然保留自己的自然风貌，当地人民还是那么朴实。这是所有来到这里旅游的游客的感受。（越通社—VNA）