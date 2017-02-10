永隆省为企业营造更优投资环境

越通社永隆省——永隆省人民委员会副主席黎光忠表示，永隆省将继续实施政府关于2017年及2020年愿景改善经营环境，提高国家竞争力主要任务和措施的第19号决议，该省将着重改善经营环境，进一步提高竞争力，营造一个宽松有序的投资环境，吸引更多企业前来投资兴业。



具体，该省将为拟前来投资经营创业的企业家提供便利条件，力争至2020年将全省企业数量增至4200家，全省创业企业数量占全国的10%；缩短新企业注册审核、建筑工程实施许可审批、财产所有权登记等手续的办理时间；努力跻身全国省级竞争力指数(PCI)、省级公共行政管理效果指数(PAPI)、行政管理体制改革指数(PAR-index)前五名。



与此同时，加大电子政府建设力度，力争至2020年向省各部门行业及县级、村级人民委员会的电子政务提供70%至80%的政府公共信息和收费管理业务；建设电子政务绩效评估系统并以其为基础进一步提高政务处理效率及民众满意度。



经过3年实施政府第9号决议，该省投资经营环境已得到改善；2015年省级竞争力指数较2014年提升2位，在全国省市排行榜上排名第19位，在九龙江三角洲排行榜上排名第6位。前来投资兴业的投资者也随之而增加，2016年前来考察投资环境的投资商57次、其中外国投资商24次。2016年获批投资项目15个，注册总额达4.428万亿越盾。（越通社-VNA）