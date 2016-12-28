武德儋副总理：进一步加强全国老年人保健服务工作

越通社河内——12月27日，越南老年人协会中央委员会在政府总部召开2016年工作总结及2017年工作部署会议。越南政府副总理、越南老年人协会中央委员会主席武德儋主持会议。



会议上，卫生部副部长范黎俊表示，伴随老年保健服务地点从医院转为社区的世界性趋势，目前，卫生部正在河内市朔山县开展社区老年人保健试点工作并初步获得良好成果。全国设有老年科的中央级及省级医院共50家，设置老年人绿色通道的门诊部共302个等。



关于2017年的任务，与会代表一致认为，有关部门需尽快研究并改革有关老年人的社会福利政策；加强各地社区，尤其是少数民族社区的老年人保健服务工作以及老年人健康档案管理工作；各机构、团体及社会组织需举办各项老年人活动以激励老年人发挥余热；为老年人政策及计划的落实做好准备等。



会议上，武德儋副总理责成卫生部颁布老年人健康管理服务流程，着重开展基层社区老年人保健服务工作；责成教育培训部、劳动荣军与社会部、越南老年人协会、越南助学协会联合开展老年人教育培训项目并为老年人积极参加科研、文体等活动提供便利条件；责成有关单位、企业、组织推出景区门票优惠、车票优惠等老年人福利政策等。（越通社-VNA）