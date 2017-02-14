武德儋副总理：切实加强人力资源与基础设施建设服务于科学技术发展事业

越通社河内​——越南政府副总理武德儋2月13日赴河内市石室县和乐高科技园区调研，走访FPT大学和乐分校并出席F-Ville软件村二期工程竣工剪彩仪式。越南教育培训部、信息传媒部、科学技术部等领导代表陪同政府副总理武德儋参加上述活动。在同FPT大学近千名大学生进行交谈时，武德儋回顾了历次科技革命对世界带来的巨大改变，希望信息技术专业学生好好学习，积极向上，为国家发展做出不懈努力。越南教育培训部部长冯春讶表示，希望FPT大学将发展成为信息技术专业高素质人力资源的支柱培训机构，以及促进各所信息技术培训机构发展的助推器。FPT大学校长阮克城表示，FPT的梦想是成为世界最具规模的软件工程师培训机构。10年来，这所大学共培训22万名大学生，其中98%的毕业生求职时间在12个月内，15%的毕业生在日本、美国、新加坡等发达国家工作，9.8%的毕业生成为企业领导者，部分毕业生成功创业，并获得国内外多个奖项。值此之际，武德儋向FPT大学授予政府总理的奖状。当天，武德儋一行出席FPT软件公司（FPT Software）的F-Ville 2软件村竣工剪彩仪式。加上于2013年竣工的F-Ville 1，F-Ville已经成为越南最大的软件出口中心，从业人员5000人。武德儋表示，政府总理最近提出一个问题，即怎样在最短时间内，越南能拥有100万名信息技术专业人员。然而目前越南信息技术专业人员仅有约30万人。在未来时间，应进一步推动信息技术人力资源建设，实现软件产业跨越式发展。越南需要更多像F-Ville一样的“技术村”模式，以更好地适应并掌控第四次工业革命。当天下午，FPT Software举行关于技术领域的专门研讨会和展览会。（越通社-VNA）