欧洲议员要求成立委员会 对孟山都公司进行进一步调查

越通社河内​——荷兰海牙特别法庭裁决孟山都公司反自然、反人类罪成立之后，4月21日，欧洲农业委员会委员埃里克·安德里（Eric Andrieu）和马克·塔拉贝拉（Marc Tarabella）表示，将要求成立一个委员会，对全球最大的草甘膦除草剂生产企业孟山都进行进一步的调查。越通社驻比利时布鲁塞尔记者援引《自由比利时报》（La Libre）21日报道称，自孟山都公司内部邮件资料被曝光之后，几个星期来，欧洲议员都一直对该公司进行监控。此前三月中旬，美国司法机关解密了孟山都公司的数百页内部信件，有证据显示,该公司自1999年起已经知晓抗农达（Roundup）产品潜在的危害。各位议员向欧洲委员会（EC）主席让·克洛德·容克（Jean Claude-Juncker）致函, 要求不延长草甘膦在欧盟登记使用的期限。两位欧洲议员希望成立一个委员会，对孟山都进行进一步调查，将这些没有良知、没有道德底线的跨国公司绳之于法。此前，经6个月进行调查和两天开庭审理，在荷兰海牙的孟山都特别法庭4月18日作出裁决，孟山都反自然、人类与生态灭绝罪成立，该集团的行为对包括越南在内的多个国家生态系统和人民生活造成持久性破坏。“橙剂”是越南战争期间美国使用富含剧毒二恶英的除草剂，由孟山都等公司生产。据法庭的裁决，孟山都对环境、生态、人类健康都造成了巨大的伤害。此外，孟山都公司转基因作物商业化危及食物主权和卫生与健康权益，摧毁传统的农业生产方式，迫使农民离开土地，大片的森林被砍伐，植地被破坏，水源被污染。该公司还侵犯科学研究自由权、言论自由权、信息获取权等。法庭裁定，孟山都破坏越南环境，对越南人民造成损失。（越通社——VNA）