柬埔寨救国党各议员继续抵制国会特别会议

本次会议由柬埔寨国会主席韩桑林（Samdech Heng Samrin）主持，柬埔寨执政党人民党（CPP）67名议员一同出席。

柬埔寨国会以67张赞成票决定将《国会内部章程》第12章第48条（第3条）修改成第12章第48条（第4条）。因此，修改的章程获通过后，柬埔寨国会将中止救国党代主席金速卡（Kem Sokha）在国会拥有的“国会少数党议席小组组长”的职位。



此前，首相洪森16日要求国会修改内部章程，以取消“国会政党领袖”和“国会少数党议席小组组长”的职位，原因是救国党总是通过谈判要求释放囚犯，此举侵犯法院权利。同时，原定于本月25日举行的人民党和救国党对话会议也将无限期推迟。



国会于2014年底通过《内部章程修正案》，决定拥有25%国会议席的政党，将可设立“少数党领袖”，其职位和政府总理对等，可以以平等地位和首相就国家大事进行协商。修正内容还规定，拥有5%议席的政党，就有资格成立“少数党议席小组”，作为少数党的民意代表和政府进行交涉。（越通社——VNA）