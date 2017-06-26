在会谈和会见上，双方同意加强代表团互访并保持高层接触，各部门和地方应配合实施所达成的各项协议；互相分享信息、经验和具体措施，本着互相了解和相互信任、基于越柬两国法律、国际惯例和两国友好关系传统的精神及时解决两国关系中所发生的问题。

双方同意保持党对外、国家外交和民间外交等渠道上的关系，不断推进开展友好活动，加大宣传教育工作力度，让两国各阶层人民，尤其是年轻一代更加了解越柬团结友谊和全面合作的传统。

双方同意继续谈判并早日签署《越南与柬埔寨边境贸易协定》，以代替2001年所签署的越柬边境地区商品和服务购销交换协定。柬埔寨国会支持为在柬越南企业各项投资项目提供更便利的条件。

双方同意继续加强防务安全、反走私和打击各种跨境犯罪等领域的合作，加强合作开展在柬埔寨牺牲的越南志愿军和专家烈士遗骸搜寻和归宿工作。

两国将继续关注、敦促和指导工作，推进两国边界线勘界立碑工作尽早完成。此外，双方就共同关心的国际与地区问题交换了意见。（越通社—VNA）