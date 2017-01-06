柬埔寨人民摆脱种族灭绝制度38周年纪念典礼在河内举行

越通社河内——1月6日在河内，越南友好组织联合会越南-柬埔寨友好协会与援柬越南专家联络部联合举行柬埔寨人民摆脱种族灭绝制度38周年纪念典礼。



在典礼上，越南-柬埔寨友好协会主席武卯强调，柬埔寨人民摆脱种族灭绝制度是越柬两国人民正义事业的胜利。两国人民传统团结关系已成为两国民族的无价之宝。2017年，两国将举行庆祝建交50周年（1967.6.24-2017.6.24）的纪念活动，这是两国关系史上的重大事件。



柬埔寨驻越特命全权大使波拉克（Prak Nguon Hong）对柬越两国关系的发展表示高兴，感谢越柬友好协会已举办这个颇具意义的纪念典礼，旨在缅怀为协助柬埔寨人民摆脱种族灭绝制度而牺牲的越南志愿军。（越通社—VNA）