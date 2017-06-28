越通社河内——经过14年遭遇了不少困难和挑战的建设与发展，现在，朱莱经济开发区成为了国内外投资者的投资热土。这一成就为广南省经济社会发展创造了动力并做出了巨大贡献。朱莱经济开发区成立于2003年，位于广南省南部地区。作为越南第一个沿海经济区，朱莱经济开发区规模庞大，总面积3.24万公顷，采取新政策机制，为国内外各种类型经济组织营造便利、平等并符合国际惯例的营商环境。朱莱经济开发区位于越南中部地区的重要位置，是南北两方的枢纽，通过1A号国道、国家沿海公路、贯越铁路、岐河港、朱莱机场、岘港至广义高速公路等为越南各地与世界连接创造了便利的交通条件。朱莱经济开发区具备发展成为综合经济区的较多便利条件，因为这里是金融、银行、贸易、服务、电信、旅游中心，也是国内各省、各区域与世界连接的交通枢纽。朱莱经济开发区管理委员会副主任范恩表示：“朱莱是由政府成立并批准享有最优惠机制的经济区。在让企业享受政府优惠待遇的同时，广南省也一向与企业并肩同行。特别是，省里与朱莱经济开发区领导人始终决心与企业同行；在行政手续方面，开发区主张简化手续，为企业节省时间和费用。全区干部职工队伍也一向与企业并肩前进，并为他们创造最便利的条件。因此，朱莱经济开发区一直被国内外投资者视为最具吸引力的投资热土”。怀着招商引资的决心，朱莱经济开发区向来铺好红地毯欢迎投资者。可再生技术方案股份公司经理高明玉表示，公司刚刚决定在朱莱经济开发区投资2300亿越盾建设废水处理厂。他说: “朱莱经济开发区是第一个给予企业较多优惠待遇的经济区。比如说，我公司头4年免征企业所得税。经济区的基础设施非常好，最重要的是当地政府向企业提供了最大帮助”。14年来，朱莱经济开发区为广南省经济社会强劲发展作出了重要贡献，使该省成为上缴国家财税最多的10个地方之一。朱莱经济开发区管理委员会副主任范恩说：“目前，朱莱经济开发区共引进122个投资项目，总投资额26亿美元。其中，32个是外国直接投资项目，总投资额10多亿美元。日前召开的广南省投资促进会结束后，国内外投资者在朱莱经济开发区申请投资32个项目，注册资金150多亿美元。朱莱经济开发区为广南省经济社会发展做出了巨大的贡献。2011年至2015年，广南省年均经济增长百分之11，去年增至百分之14.7。 朱莱经济开发区在全省总投资21万亿越盾中占了15.5万亿越盾。朱莱经济开发区占全省总收入百分之70多”。近年来，朱莱经济开发园区主动积极转变发展思维，为引进更多国内外投资者创造了动力。开发区管理委员会正为继续引进国内外投资并促进与东北亚、欧洲和北美等市场伙伴合作做好人力资源和熟地准备，旨在充分开发朱莱港刚投入运行的各条国际航线。广南省人民委员会副主席丁文秋表示：“今后若干年，朱莱经济开发区将继续根据广南省东部地区规划发展，今年的重点任务是集中调整区内规划，继续扩建工业区和城市区基础设施。与此同时，实施沿海居民安置项目”。自成立以来，朱莱经济开发区一直被投资者评为越南较具吸引力的投资乐土之一。在2016至2020年阶段，该区将成为越南八个重点经济区之一，为广南省和国家经济社会发展做出巨大贡献。（来源：越南之声）