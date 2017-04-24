木州高原茶旅结合助推旅游升级

尽管茶叶品牌塑造还在摸索中，但越南茶叶的发展之路不止一条。山萝省木州高原正在推进茶旅结合模式，不仅为当地各少数民族同胞带来稳定的收入，而且还有助于将茶叶打造成为木州县吸引游客的亮点。

这片绿油油的茶田正在等着采摘季节。多年来，木州农场市镇杜春雄先生收获茶叶后全部都向茶叶公司出售。但今年却有所不同。为了响应木州县的茶旅结合主张，杜先生的两公顷茶园被选为2017年高原茶叶节采茶比赛的举办地点。

实际上，茶叶与旅游结合早就在木州高原扎下了深根。当地土壤和气候等条件都非常适合茶树的生长与发展；加上60年广泛种植茶树的经验，因此大部分茶园已成为富有特色的旅游目的地。

山萝省以及木州县领导均认为，茶农不仅通过出售茶叶取得收入，而且还可以利用茶田来发展旅游经济。与茶树相关的活动，如木州高原茶叶节将有助于进一步提高茶叶生产效率和茶制品经营效益。这同时是颇具特色的娱乐活动，吸引众多游客来木州高原观光旅游。

目前，木州县茶叶种植面积1800多公顷，年均产量2.3万吨。茶树因此成为木州高原发展经济的突破口。在不久未来，木州国家旅游区得到完善时，茶文化也必将成为当地旅游的特色招牌。由此可见，推进茶旅结合模式就是木州县实施农业、农民与农村可持续发展的正确门道。（越通社—VNA）