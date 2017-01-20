有关2017越南APEC峰会的研讨会在美国举行

越南工商会主席武进禄，亚洲协会副会长、美国《跨太平洋伙伴关系协议》资深谈判专家温迪·卡特勒（Wendy Cutler），美国亚太经济合作组织国家中心(NCAPEC)总监维利(Monica Whaley) 以及其他专家学者一同出席。

越通社驻纽约记者报道，研讨会上，与会代表一同回顾2016秘鲁APEC峰会所取得的结果并就在亚太地区贸易自由化进程因一些国家和地区的贸易政策陷入不稳定状态要面临不少挑战的背景下举行的2017越南APEC峰会开展讨论。

越南工商会会长武进禄在研讨会上发言时表示，作为2017年APEC峰会的东道国，越南特别重视实现2017年的优先事项，即继续支持贸易自由化，反对贸易保护主义；进一步深化亚太国家间基础设施衔接和制度协调；确保各国人民都能从开放市场和经济自由化，力争实现普世性的可持续增长；为中小型企业提供协助并增加妇女在经济中的参与度；注重环境保护，有效管理农村地区自然资源并实现可持续发展，确保能源安全等。

在美国新总统特朗普(Donald Trump)反对贸易自由化的背景下，与会代表的演讲以及国际媒体记者的提问均聚焦贸易自由化的利益、美国即将实施贸易保护政策以及《跨太平洋伙伴关系协定》（TPP）的命运等问题。武进禄强调，不管TPP的命运如何，越南仍坚持走贸易自由道路。

研讨会结束后接受越通社记者采访时，美国亚太经济合作组织国家中心总监维利认为，2017年APEC峰会将为越南企业带来许多发展机遇，同时为其他一些经济体带来学习借鉴越南发展经验的机会。（越通社——VNA）