有关城市发展与管理政策的研讨会在河内举行

各部委行业代表与国内外行内专家在研讨会上积极讨论和分享经验，力争提出可行性高的城市发展与管理政策，同时研究制定有关城市的各种机制和政策。

建设部副部长阮廷全透露，该部努力逐步完善城市管理的法律、法规建设，力争满足实际情况的要求，同时更加重视城市管理干部培训工作。在此基础上，该部研究制定《城市发展管理法》和“越南城市发展政策评估报告”。

联合国人类住区规划署驻越代表阮光认为，目前，越南各城市正面临征地拆迁、移民安置与可持续生计、土地登记审批手续繁杂等诸多问题和挑战。



因此，在国家城市政策研究制定的过程中，要明确地方政府的作用和法律责任，这是确保城市政策可行性的关键所在。



与此同时，城市政策须与能源、水资源、交通、基础设施等其它领域的发展政策挂钩。

河内市经济社会发展研究院院长阮红山指出，要根据每个城市，尤其是河内、胡志明市或卫星城市等的规模与性质来设立城市管理模式。

近20年来，越南城市体系质量和数量呈现“双增”趋势，并为经济结构转型和经济社会发展发挥助推作用。（越通社——VNA）



