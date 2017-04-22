“智能城市及清洁能源”研讨会在胡志明市举行

越通社胡志明市​——美国驻胡志明市总领事馆商务处同胡志明市高科技工业园区日前在胡志明市举行题为“智能城市与清洁能源”的研讨会，旨在分享智能城市中清洁能源管理与发展经验。本次研讨会吸引了许多美国科技企业、尤其是把新技术及智能技术应用于清洁能源管理与发展工作中的企业参加。胡志明市人民委员会办公室主任武文欢表示，该市正在大力寻找科技应用措施，旨在最大限度地降低因滥用传统能源而造成的环境损失；此外，把该市建成智能城市，旨在通过采用先进且现代技术，促进经济发展，提升居民生活水平。其中，对该市来说，美国企业所积累的经验及所采用的技术是极为需要的。美国国际发展署代表认为，越南清洁能源及可再生能源的发展潜力非常巨大，然而尚未彻底挖掘。美国Trilliant Inc.公司代表伯颜·斯珀对上述意见表示赞同并认为，除了开发其他能源之外，越南应制定合理的能源消耗计划，尤其是应用智能电量测量系统，旨在控制好能源及消费者的消费行为。Trilliant Inc.公司代表分享了有关与胡志明市电力总公司联合在胡志明高科技工业园区开展的智能电网络试点项目的信息。与会专家业分享了高效低排放能源生产计划、小规模太阳能供电系统及新加坡智能国家实践模式等相关经验。（越通社-VNA）