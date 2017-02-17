越通社河内市——据《越南之声》， 大森林里传来的美妙竽声、笛声与缤纷多彩的山区集市有机交融。年底，莱州省封土县耀珊北部8个边境乡的赫蒙族、瑶族、哈尼族同胞到崇索丹（Chung Sua Dan）山峰上赶耀珊集市，他们在这里交流、交易，形成了充满春天色彩的集市。

该集市不知于何时出现，老人想不起来，年轻人也不问。只知道，以前，每次日历上出现有角的动物，当地各族同胞就来赶集，以见面交流和销售商品。在当地居民的观念中，有角的水牛和羊两种动物能带来温饱的生活，因此，每隔6天，他们就赶一次集。近几年来，为方便当地居民的商品交易和娱乐活动，当地政府将这个集市的开市日期改为每周星期日。

今年的春季集市于腊月25开市。清晨，山鸡鸣叫，太阳升上山顶之时，赫蒙族、瑶族同胞就穿着五颜六色的服装骑着马在浓雾中前来赶集。蓝天白云下，绿色森林中，赶集的人络绎不绝，就像一条缤纷多彩的丝绸。同胞们热热闹闹地说说笑笑，亲热地打着招呼。其他地方的人来这儿会感到很奇怪，因为山区居民把所有人都视为朋友，就像一家人一样。他们的背筐里装满了为过年准备的蜂蜜、糯米、竹笋、草果、桃花、黄精叶等山林特产。

前去赶集的帕维史乡乡民旁氏葛高兴地说： “等较长时间才赶一次集，因此，赶集之前大家都很兴奋。男人杀猪，剪黄精装满背筐，再加上桃花，准备明早赶集销售。女人们高高兴兴地选择漂亮的裙子，准备明天母女俩漂漂亮亮地赶集。我们山里人都喜欢赶集，因为在那儿能与朋友见面，高兴极了。”

年底开市的这个集市的独特之处是卖的买的都很随意，他们看一眼就知道对方的想法。卖完东西后，中年人去买鱼露、盐，与朋友、兄弟们吃一顿炖马下水或者喝杯玉米酒，然后休息一会儿，等到下午再翻山回家。老年人则坐在集市的角落等待老朋友，一起回忆年轻时候。其他老年人和中年人则到爱情吹竽区，沉浸在美妙的竽声和情感对唱的旋律中。收市后，大家带着为过年准备的东西回家，将眷恋的心托付给这里的蓝天白云，盼着下次开市。

在集市跳吹竽舞的老人易阿蝶表示： “每周，我们都到这儿跳吹竽舞服务游客和同胞们。会的人教给不会的人，以维护我们民族的特色。我给游客和孩子们跳吹竽舞让他们了解我们民族的竽。”

太阳偏西，快收市了，同胞们三三两两散去。有的人买到了犁铧，有的人换到了数十斤大米，也有的人什么都没买，在酒醉的迷糊中，一起坐着，互相打着伞，等到下午回家。收市时，同胞们都相信新的一年将更加温饱，回去将养好鸡、猪，生产比往年更多的稻谷，然后在下次开市时带来销售。

每年年底在海拔1900米的崇索丹山峰上开市的耀珊集市就像挂在蓝天白云上一样。同胞们赶集不仅仅是买卖东西，也是来给自己寻找快乐并希望交上新的朋友。收市时，大家都依依不舍，期待年初开市时将有更多的笑声。（完）