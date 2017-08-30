越通社东京——越通社驻日本记者报道，日本首相安倍晋三29日在东京亲切会见正在对日本进行工作访问的由越共中央政治局委员、中央书记处书记、中央组织部部长、越日友好议员小组主席范明政率领的越南共产党代表团。会见时，安倍晋三对近期日越的关系不断蓬勃发展表示高兴，并强调日方将与越方保持密切配合与合作，有效开展由日方提供官方发展援助（ODA）的项目，尤其是在高素质人力资源开发、行政改革等领域，为推动日越关系不断蓬勃发展，造福两国人民，为亚洲地区的合作与繁荣做出贡献。安倍晋三强调，日方支持越方成功主办2017年APEC峰会，同时希望加强两国在地区和国际问题的配合与合作。范明政建议安倍晋三和日本政府继续关注并进一步推动两国合作关系在各个领域全面发展，继续向越南提供ODA资金，协助越南发展基础设施、高科技和高素质人力资源，同时分享有关行政改革和保健工作等，为推动越日深广战略伙伴关系日益蓬勃持续发展做出贡献。*当天，范明政分别会见日本众议院议长大岛理森（Oshima Tadamori）、日本自由民主党总务会长兼日越友好议员联盟主席二阶俊博俊（Nikai Toshihiro）、日本自由民主党政策研究会会长岸田文雄（Fumio Kishida）。日本众议院议长大岛理森强调，日方十分重视对越南关系，大力支持日本向越南提供ODA资金和加强两国国会和友好议员小组的合作，希望双方在多边议会论坛上保持密切合作，为维护地区和世界和平、安全与稳定做出贡献。日本众议院和自由民主党领导均表示希望两国加强在各个领域的合作，以及加强与越南共产党的关系，并建议双方配合在2018年举办好庆祝日越建交45周年的系列活动。（越通社-VNA）