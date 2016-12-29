日本政府向苏辉若授予旭日重光章

越通社河内——12月28日晚，日本驻越南特命全权大使梅田邦夫（Kuino Umeda）代表日本政府向前越共中央政治局委员、中央书记处书记、前中央组织部部长、前越日友好议员小组主席苏辉若授予旭日重光章，表彰其在建立越日两国议员之间的友好关系中所做出的巨大贡献。



越共中央政治局委员、中央书记处书记、中央组织部部长、越日友好议员小组主席范明正出席授勋仪式。



梅田邦夫大使在授勋仪式上致辞时对苏辉若为两国议员间的密切关系、积极协助开展两国共同合作项目等做出的巨大贡献给予高度评价，并表示希望，苏辉若将在2017年胜任越日友好协会主席及越日大学名誉校长等职位，继续为两国友好关系向前发展做出积极贡献。



苏辉若对日本政府及人民授予的荣誉勋章表示感谢，同时深信，在两国政府及两国人民的共同努力下，致力于亚洲和平与繁荣的越日深广战略伙伴关系将不断务实、全面和有效发展。（越通社-VNA）