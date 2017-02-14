日本对越南金枪鱼征收高额关税 原有的竞争优势逐步削弱

越通社胡志明市——越南水产品加工与出口协会（VASEP）代表2月13日透露，该协会近日向工商部致函申请审核日本对越南金枪鱼产品征收的进口关税，旨在实现越南金枪鱼进口零关税的目标。



日本是越南金枪鱼的8大出口市场之一，然而，越南对日本金枪鱼出口量自2013年以来一直呈下降趋势。主要原因在于日本对越南金枪鱼征收的进口税高于泰国、菲律宾等周边国家，其严重影响到越南金枪鱼产品在日本市场的竞争力。



根据《日泰经济合作伙伴协定》（JTEPA），对日出口的泰国黄鳍金枪鱼罐头（编码为1604.14.010）及冷冻金枪鱼块产品（编码为1604.14.099）于2012年4月起可享受零关税待遇；根据普惠税（GSP）的规定，自2013年4月起，原产于菲律宾的黄鳍金枪鱼罐头及冷冻金枪鱼块产品也享受零关税待遇。然而，日本对越南金枪鱼产品征收的进口关税较这两个国家相比仍高出40%，即7.2%（根据GSP规定）和9.6%（根据JTEPA规定）。



尽管《越日经济伙伴关系协定》（VJEPA）已于2009年10月正式生效，但日本对越南金枪鱼征收的进口税仍处于较高水平，因此难与他国竞争。



金枪鱼对越南水产业乃至全国经济的发展起到了重要作用，该产品年均出口额约达4.5至5.5亿美元。另一方面，在《跨太平洋伙伴关系协定》（TPP）前景愈发黯淡的背景下，越南水产品加工出口协会及金枪鱼企业希望工商部将优先考虑到上述问题，进而同日方进行磋商，为解决越南金枪鱼出口企业的困难，营造更加健康的发展环境并提高越南水产品在国际市场的竞争力等作出贡献。（越通社-VNA）