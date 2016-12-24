旅游越南需要了解的一些问题

越通社河内——据越南旅游总局的统计，今年前十个月，越南共接待国际游客八百万人次，同比增长百分之二十五点四。其中，中国游客两百二十万人次，同比增长百分之五十五点二。从数字看，每年到越南旅游的中国游客数量都排在首位，并在越南国际游客结构中占据较大比重。据统计总局提供的五年数据，每年到越南旅游的中国游客占越南接待国际游客总数的百分之20至30，中国是越南最大的旅游客源国。为方便中国游客到越南旅游，下面，我们简要介绍到越南旅游需要了解的一些问题。越南属热带季风气候，与西方各国的寒带和温带气候特别是与中国大陆气候不同。由于越南地形被长山山脉分割，导致越南北中南三地气候差别很大，因此游客要度过一个完美有趣的越南假期，一定要注意随身服装。启程前游客必须准备好适应目的地气候的服装，这样就能玩得开心、舒服，不会浑身难受了。如果你到越南北部旅游，要记住北方的夏季从四月开始到九月结束。而六月是最闷热的时节。这时候到越南，游客最好穿短裤和弹力棉毛衫。最好再带上帽子、太阳伞、手帕和纸巾。五月至八月是北方一年内降雨最多的季节。因此要户外活动的游客记得带雨衣或雨伞。最好穿短裤，预防淋湿。还要穿凉鞋，千万不要穿运动鞋。不然鞋子湿了很难受。北方的秋天只有九、十两个月，在这个短暂的时间，游客可以穿自己喜欢的服装逛街或参观旅游景点。北方的冬季从当年十一月开始到次年二月结束。冬季比较冷和干燥。有时气温很低，所以要注意保暖。越南中部有不少美丽的海滩，到这里旅游，泳衣必不可少。此外，这里还有很多高山，为方便行走和爬山，游客应穿戴整齐，着运动鞋，不要穿过长或过紧的衣服，否则会减少你的旅游乐趣。越南南方的雨季从四月持续到十一月。当年十二月到次年三月是旱季。全年平均温度较高。在雨季，游客应携带雨伞或雨衣，以防突如其来的降雨。但尽管是雨季，仍有美好的晴天。即使已经了解越南气候的特点，但在越南旅游时，游客还应该了解越南的风俗习惯和禁忌。比如；进入寺庙参观千万不要穿着短衫或露体衣服，坐下时决不能背朝祭台。为享有一次真正有意义的旅行，游客应报名参加信誉良好的旅行社组织的旅游团，同时要有好的当地导游陪同。以上就是游客到越南旅游应该知道的事项。目前，中国人民的生活水平有了提高，因此出国旅游需求也在增加。一趟有趣的旅程必将有助于游客消除工作和生活中的劳累和烦恼。（来源：越南之声）