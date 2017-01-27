旅泰越南人喜迎2017丁酉年春节

越通社曼谷 ——越通社驻曼谷记者报道，值此2017丁酉年春节之际，旅泰越南人举行多项活动，促进了侨界组织间的团结互助，增强了海外侨胞对祖国的向心力和凝聚力。1月22日晚，越南驻曼谷大使馆举行“关于胡志明思想、道德和作风的交谈会”，吸引诸多旅泰越南人和越南驻泰国代表机构工作人员参加活动。越共中央直属机构科学委员会副主席黄志宝教授发表演讲时向旅泰越南人侨胞讲述关于胡志明主席生涯的故事，传播胡主席爱国主义精神和感情，不断为海外越南人团结奋斗，保护和弘扬越南文化以及心系祖国注入强大的精神动力。*1月24日上午，庆安越南语学校落成仪式在泰国东北部邬隆府庆安寺隆重举行。该学校是专门为旅居邬隆府乃至东北部地区的越南人侨胞提供越南语教学服务的地方，旨在为旅泰越南人学习越南语和保留越南民族传统文化营造空间做出贡献。越南驻泰国大使对越南语学习与教学运动正在呈现良好发展态势表示高兴，并强调，将于越南与泰国有关部门密切配合为在泰国的越南语学习与教学运动提供便利条件。邬隆府副府长西迪猜（Sithichai Jindaluang）发表讲话时表示，语言是人类获取信息、知识和文化的钥匙，并强调，作为越南人居住最多的地方，邬隆府政府一向支持并重视越南语教学与学习工作。（越通社—VNA）