旅法越南人的“风筝”小组维护越南语

越通社河内——怀着让子孙了解民族根源、维护越南特色文化的愿望，旅居法国的一些越南母亲成立了“风筝”小组。通过舞蹈、唱歌、绘画等学习班，“风筝”小组成员向旅居法国的越南儿童教授越语，为维护和传承母语做出了贡献。“风筝”小组于2013年成立。瑞芳和琼梅这两个朋友在国内上高中时是同学，到法国留学后，也许是缘分吧，又分别嫁给了法国人。她们在法国定居，生孩子后，成立了“风筝”小组。小组取名“风筝”有深刻的意义，瑞芳说：“我希望孩子们就像‘风筝’一样飞得更高、更远。但无论飞得多高、多远，都像风筝一样有一根线，这根线就是越南语、越南文化让孩子们记住自己的根”。这两名年轻母亲最大的愿望是让自己有两国血统的孩子能流利地讲越语，并记住越南的根。琼梅说：“我们成立这个小组是想让孩子们知道有很多人像他们一样是越裔，让孩子们感受到越南文化的美。不仅教孩子们讲越语，还让他们希望和喜欢讲越语，想了解越南文化”。“风筝”小组获得了旅法越南人的支持和帮助，从而扩大了小组的活动范围。当初只有几个家庭参加，现在“风筝”小组共有数十户家庭。21个孩子都认真上学，他们最小的才两岁，最大的也不过9岁。最有趣的是，不仅孩子们就连他们的母亲也积极参加“风筝”小组的各个学习班。“风筝”小组非常重视教学质量，让孩子们能唱好歌、弹好琴，讲流利的越语。更难得的是，老师收的学费很少，仅够买汽油，但上课时始终带着温暖的笑容。曾在越南当舞蹈老师的黄燕在法国定居后参加了“风筝”小组，她说：“10年前，我给当年还是留学生的母亲们教越语，现在则是教她们的孩子。孩子们是第二代，所以不会讲越语。在‘风筝’小组，所有的老师都对孩子们说越语，这样就有了一个好的环境。我们尽量向孩子们教授越南语言，让他们不会失去自己的根”。每周都送4岁的女儿到“风筝”小组上学的父亲阿诗高兴地说，他的女儿非常高兴，也喜欢跳舞。他说：“一周之中，白天，父母上班，孩子在幼儿园上学，所以都学法语，学法国文化，只有晚上和周末才跟父母交流和学越语。所以这样的活动是非常必要的，让孩子们更了解越南文化。旅法越南人家庭通过‘风筝’小组关系更加亲密了”。“风筝”小组的家庭成员把周末变成了快乐和有益的日子，增强了旅法越南人的凝聚力。目前，尽管小组成员不多，活动空间也不大，但“风筝”小组仍不断发展，给孩子们心系家乡、祖国带来美好的未来。“风筝”小组所做的切实工作为维护和传承越南语、维护越南民族文化做出了贡献，这也体现了旅居法国的越南父母们对越南祖国的爱。（来源：《越南之声》）