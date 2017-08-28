越通社布拉格——越通社驻捷克记者报道，8月27日在首都布拉格，旅居捷克越南佛教信徒协会已举行成立10周年纪念典礼。越南驻捷克大使胡明俊，旅居欧洲和捷克越南人协会领导代表以及来自捷克及邻近国家的越南佛教信徒1000多名共同参加。在典礼上致开幕词时，越南佛教教会中央治事委员会秘书长释德善上座强调，近年来，旅居捷克越南佛教信徒协会已取得许多重要成果，有利于旅捷越南人积极融入所在国主流社会，而不失去国家的民族和文化特色。越南佛教教会中央治事委员会常务副主席释宝严和尚强调，佛教在反侵略者斗争和国家建设与发展事业中一向与民族同行。释宝严和尚高度评价旅居捷克越南佛教信徒协会为巩固旅居捷克越南人民族大团结、促进相亲相爱、在生活中互帮互助、共同心系祖国等所付出的巨大努力。越南驻捷克大使胡明俊高度评价旅居捷克越南佛教信徒协会为国家的发展所付出的努力。胡明俊强调，越南驻捷克大使馆一向与旅居捷克越南人协会同行，协助佛教信徒协会有效开展各项活动，为建设团结统一、相亲相爱、融入好所在国主流社会、一直心系祖国家乡的越南人社群做出贡献。在纪念典礼上，各位代表共同参加各种佛教礼仪。此外，组委会还举办介绍佛教的饮食和文化产品的佛教文化节，越南寺庙、祖国海洋岛屿图片展等活动。除了旅居捷克越南佛教信徒协会成立10周年纪念典礼外，该协会还举行盂兰节纪念大典，其目的是充分体现饮水思源道理以及青年一代对父母的养育之恩表达感谢之情。（越通社-VNA）