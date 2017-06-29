中央经济部部长阮文平与新加坡执政党人民行动党主席许文远举行会谈。（图片来源：越通社）



越通社河内——应越南共产党中央委员会的邀请，新加坡执政党人民行动党主席、基础建设统筹部兼交通部部长许文远（Khaw Boon Wan）已率领代表团于6月27日至30日对越南进行正式访问。 越通社河内——应越南共产党中央委员会的邀请，新加坡执政党人民行动党主席、基础建设统筹部兼交通部部长许文远（Khaw Boon Wan）已率领代表团于6月27日至30日对越南进行正式访问。

28日，以越共中央政治局委员、中央书记处书记、中央经济部部长阮文平为团长的越南共产党代表团与以许文远为团长的新加坡执政党人民行动党代表团举行会谈。

会谈上双方互相介绍各自党情，一致同意加强两党高级代表团互访、互相分享国家治理经验，从而进一步加强两党之间的关系。

阮文平对许文远此访的重要意义予以高度评价，并相信此访将进一步加强两党的合作关系，为大力促进越新战略伙伴关系奠定坚实了政治基础。

阮文平强调，越南共产党主张在保障民族国家利益，坚定维护独立、自主，致力于和平、友好、合作与发展等基础上，发展和巩固与新加坡执政党和各政党的关系，其中重视加强与人民行动党的关系。

许文远对由越南共产党提倡和带领的越南革新事业所取得的巨大成就表示祝贺，并预祝越南党和人民成功落实越共十二大决议，完成将越南尽早建设成为现代化工业国家的目标。他强调，新加坡人民行动党愿向越南共产党分享在党建、领导和管理等领域的经验。（越通社—VNA）