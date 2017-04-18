斯里兰卡总理圆满结束对越正式访问

越通社河内——4月18日晚，斯里兰卡总理拉尼尔·维克勒马辛哈（Ranil Wickremesingh）与夫人已圆满结束对越南进行的正式访问。斯里兰卡总理此访是应越南政府总理阮春福邀请进行的。



访问越南期间，拉尼尔·维克勒马辛哈总理已同越南政府总理阮春福举行会谈，礼节性拜访越共中央总书记阮富仲，分别会见越南国家主席陈大光和国会主席阮氏金银，出席越南-斯里兰卡投资论坛，向越南烈士英雄纪念碑敬香和入陵瞻仰胡志明主席遗容。



在各场会晤中，双方对建交47年来越斯传统友好与多方面合作关系发展良好表示满意，同时重申两国在国家建设与发展事业上互相提供支持与帮助，为深化两国关系打下牢固基础。



双方就推动两国关系在更高水平发展的各大方向达成共识，一致同意 采取措施深化与扩展两国各领域合作，有效开展所签署的合作文件与协议，考虑签署新合作文件，进一步促进越斯政治关系，加强文化交流，从而增进两国之间的相互了解。



双方一致同意加强国防项目合作，促进两国公安部在科研与培训方面的合作协议以及机密信息交流与保密协议的签署，一致同意有效开展两国促进投资合作备忘录，同时加强在农业、渔业、旅游等领域的合作与经验分享。



双方重申维护东海和平与稳定、航行与航空自由以及通过和平措施解决争端等的重要性。



值此之际，两位总理已出席越南斯里兰卡农业发展合作计划（2017-2019年）和两国教育合作协议等的合作文件签署仪式。（越通社-VNA）