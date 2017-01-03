文化外交展现越南软实力

越通社河内——据《越南之声》， 2016年，文化外交为成功举行向国际友人推介越南风土人情和文化等的多项活动做出了积极贡献。特别是，2016年还因发挥包括文化外交在内的综合力量，使世界看到了热爱和平、文化特色浓郁并正积极融入国际的越南形象。

2016年是文化外交工作得到有力开展、越南文化继续得到弘扬的一年。文化外交也为越南驻外代表机构举行向世界推介越南形象等多项活动做出了积极贡献。

越南文化得到弘扬

继升龙皇城、胡朝城郭、春歌、雄王祭祀信仰、南部才子弹唱等越南遗产被联合国教科文组织列入物质和非物质文化遗产名录后，2016年，义静民歌、圣母祭祀信仰也得到联合国教科文组织认可并成为人类非物质文化遗产。

越南外交部对外文化与联合国教科文组织事物司司长、越南联合国教科文组织全国委员会秘书长范生朱认为，这是国际社会对越南予以的肯定和高度评价。不仅有较高的法理价值，获联合国教科文组织承认的越南文化遗产还带有越南独特和罕见的价值，即丰富多样和多层次的文化特色。

范生朱说：“幸运的是越南有前辈遗留下来及大自然赐予的许多自然和文化遗产。身处这口遗产井，民族自豪感油然而生，也督促我们加强旅游推介，让更多游客知道越南，从而助力全国和每个地方的经济社会发展。”

2016年，越南代表、越南艺术文化研究院副院长阮氏贤副教授博士战胜亚太地区其他两位候选人成为当选联合国教科文组织非物质文化遗产咨询委员会成员的第一个越南人。

取得上述成功得益于越南拟定了正确的对外路线及包括融入国际文化在内的融入路线。越南成功保护和修复遗产，同时为服务国家可持续发展事业而有效开发遗产。

联合国前驻越协调员梅塔说：“越南一向保护并弘扬值得自豪的文化。我认为，越南还有应得到广泛推介的多项文化，因为越南文化别具特色。越南文化经过数千年形成，建立在家庭价值、待人处世文化之上。越南文化特色还体现在下龙湾、美山圣地等文化遗产上。文化也渗入日常生活当中。这些特色文化有助于凝聚越南的强大力量。”

加深友好团结情义

2016年越南也加强了与世界多国的文化交流活动。通过文化、文艺、展览、在各国举行的越南文化日等交流活动，各国人民更了解了越南历史和文化，进而扩大越南与各国在多个领域的深广合作。2016年，越南也为在承办2017亚太经合组织系列会议期间举行越南文化推介活动做积极准备。

2017年亚太经合组织系列会议秘书处高级顾问阮月娥大使说： “作为亚太经合组织系列会议东道主，我们十分重视提升越南形象和文化及越南软实力，展现越南人文传统和文化价值。在世界和地区的和平与安全正面临众多挑战的背景下，能保障世界和地区和平与稳定的是人与人之间的友好关系。加强交流、沟通，互相了解文化、互相尊重将有机会加强对话与合作，维护和平。”

在外交活动中，文化有时走在政治之前。两个国家即使没有外交关系，仍可以进行文化交流，这样文化就成为两国建立外交关系的桥梁。在建立了外交关系后，两国可以开展文化交流，以介绍自己的特色文化，这有助于两国相互走近。

在越南外交史上，文化外交曾多次成功使用，化解了越南与别国的冲突，并建立了长期友好关系。因此，为文化外交拟定长期战略，为越南在国际舞台上的地位日益提供助力等仍将是2017年越南对外工作的优先方向。（越通社—VNA）