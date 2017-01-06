政府总理阮春福出席2017年工商部工作任务部署视频会议

越通社河内——1月6日上午，越南工商部在河内举行2017年任务部署视频会议，越南政府总理阮春福出席并发表讲话。会上，工商部部长陈俊英表示，2016年，工业生产指数增长7.5%，其中采矿产业大幅下降（达5.9%），加工制造业增长11.2%。一年来，越南工业的主要领域为钢铁、汽车、纺织、水泥和电力等。去年，电价保持稳定，有利于控制通货膨胀率。然而，越南工业仍面临具有战略性的问题。至于进出口方面，基于出口额超10亿美元的25个产品，全国出口总额达近1760亿美元，同比增长8.6%，其中外资企业出口额占70%。因此，全年贸易顺差达26.8亿美元。这是越南工商业在世界局势带来不利的影响，包括石油、农产品等诸多主要产品价格下降的背景下做出的努力。在会上发表讲话时，阮春福总理认为，工商业应减少对自然资源的依赖度，需转为本着新精神和以科学技术作为发展动力和竞争基础的工业，同时为人民和企业营造良好的环境。关于工未来的任务，阮春福总理要求工商部集中解决迟滞积压项目。与此同时，继续快速、积极与主动融入世界经济，大力促进贸易，提高市场管理质量，重新调整边界贸易和电子贸易结构，动员国有企业、外商直接投资企业、私营企业、股份化企业、农业合作社、工商合作社等全部经济成分发展越南工商业。另外，发挥各行业协会的作用，树立产品品牌，发展辅助工业和服务于农业，尤其是高科技农业的工业。（越通社-VNA）