政府总理阮春福出席朔庄省重新建省25周年纪念大会

越通社朔庄省——4月22日晚，政府总理阮春福已出席朔庄省重新建省25周年纪念大会。据朔庄省人民委员会主席陈文传的报告, 自朔庄省重新成立25年来，该省已实现全面发展，肯定其在九龙江三角州地区的地位，为国家的发展做出积极贡献。实现革新25年来，朔庄省已把自己的优势和潜力充分发挥出来，动员各种资金来源投入发展，该省经济增长良好，年均增长率为10%以上，人均收入逐年增加。贫困户比例已从60%下降至15.4%。该省党委、政府和人民已动员各种资源投入新农村建设，截至目前，该省达新农村的乡为21个。阮春福已代表党和国家领导高度评价朔庄省在多方面所取得的成果，以水稻和虾为重点的农业生产突破发展并取得许多重要成就。此外， 该省经济社会基础设施、城市和农村面貌明显改善；文化社会工作有新进展，教育质量和人民保健工作得到提高，各阶层人民的物质日益改善，精神生活日益丰富。阮春福指出，除了所取得的成就外，朔庄省乃至九龙江三角洲其他省份的生产率、生产质量和效益以及竞争力还较低，经济社会基础设施建设仍面临许多困难等。阮春福重新提及朔庄省力争实现到2020年成为九龙江三角洲地区中等偏上发达省份的目标，并认为该省应凭借自己地理位置、经济、自然条件等的优势发挥创新能力，充分挖掘自己潜力和优势，动用各种资源来实现突破性发展。该省需核查各发展规划，集中投资重点基础设施项目，为推动该省经济社会发展注入动力，加强与九龙江三角洲地区其他省份的合作，制定各项经济合作发展提案。阮春福总理要求朔庄省需努力实现经营环境改善，加大对企业援助力度，到2020年企业数量需达5000多家；有效实现农业结构调整与新农村建设相结合；做好高科技农业区国华工作；加大科技应用力度，推动农业可持续发展。阮春福强调，在工业发展方面，朔庄省应发挥自己的优势，不让其影响到环境和景观；提高旅游服务质量，实现旅游产品多样化。该省需发挥生态和水乡旅游优势，将各旅游参观点与海洋旅游区连接起来，推出各优惠政策推动绿色旅游发展，力争到2020年接待游客量达200至300万人次。阮春福建议朔庄省应主动应对气候变化、干旱和海水入侵等灾害，拥有确保人民生命和财产安全的方案；注重环境保护工作，特别是海洋环境和各工业群的环境；有效管理和利用水资源、土地资源，严格处理造成环境污染的企业。此外，该省还需实现在线公共服务，确保其公开和透明度。（越通社—VNA）