越通社河内——越南政府总理阮春福和夫人8月31日晚在河内国际会议中心主持国庆招待会，热烈祝贺越南社会主义共和国成立72周年。各国驻越大使、代办，各国际组织代表机构首席代表等出席。

各位越共中央政治局委员、中央书记处书记、越共中央委员、国会副主席、政府副总理、中央各部委和河内市领导等出席。

阮春福代表越南党、国家和人民向出席国庆招待会的国内外嘉宾表示热烈欢迎。

阮春福在回顾72年前的历史性时刻时指出，1945年9月2日，越南民族爱戴的伟大领袖——胡志明主席已宣读《独立宣言》，向世界宣布越南民主共和国（今越南社会主义共和国）正式诞生。国家独立日里的独立誓言永远响亮并敦促越南人万人一心、众人团结一致，共同渡过各困难和挑战，为祖国独立、自由和统一坚强斗争，在国家革新与发展大业中买进一大步，日益主动更深层次融入国际。

阮春福说：“我们对所取得的具有历史意义和重大的成就感到自豪，并在各伙伴和国际友人眼里越南一直是可靠的朋友和伙伴。”

阮春福在涉及世界正面临的共同挑战时认为，世界正快速变化，第四次工业革命已改变了创造物质财富的方式和改变了世界人民的生活。世界也正面临保护主义重新抬头、恐怖主义、气候变化和冲突等的挑战。

阮春福说,“因饱受各场战争的巨大损失和痛苦，所以越南人深刻意识到和平的价值。我们一直同国际社会为没有战争、人类不遭受贫穷饥饿、共同促进繁荣发展的世界做出努力。”

阮春福强调，继承和发挥建国72年来的传统，今年是越南继续努力推进创新型、廉政型、行动型和为人民服务型政府的第二年，尽管仍面临许多困难，但凭借自身的努力和世界各国、国际组织和友人的帮助，越南已取得许多重要成果。

越南政府正集中精力实现各突破性举措和在指导调控工作中更加果断有力，提高生产能力、效益和经济竞争力，推进行政审批制度改革，为人民和企业创造便利条件，力争实现各增长目标、有效、可持续和包容性增长，发挥民主，强化纪律意识和防止腐败和浪费。

贯彻落实独立、自主和和平的对外路线，越南正主动推进合作和融入国际社会进程，努力建设团结一致、凝聚共识的东盟共同体等。特别，越南正努力办好2017年APEC会议东道国的作角色，进一步推进地区一体化和互联互通进程。

阮春福代表党、国家和人民对世界各国政府、人民，各国际组织、伙伴额国际友人所向越南给予美好感情、宝贵的帮助和进行有效合作等表示由衷的感谢，表示希望各位大使、代办、国际组织代表等将继续发挥其在推动各国、各组织与越南友好合作关系的桥梁纽带作用。

委内瑞拉玻利瓦尔共和国驻越南特命全权大使、该国驻越南外交使团团长豪尔赫·龙东（Jorge Rondon Uzcategui）已代表各嘉宾在招待会上致辞，向越南党、国家和人民致以国庆最热烈的祝贺，对越南2016年和今年前8月所取得的成就给予高度评价。

豪尔赫·龙东表示，越南在对外活动是负责任的国家之一。作为一直主张和平、尊重国家主权和和谐相处的国家，越南已同其他发展中国家加强合作关系，主要农业领域的合作，为均衡和可持续发展做出贡献。

谈到将于11月在岘港市举行的亚太经合组织领导人非正式会议的重大国际事件时，豪尔赫·龙东高度评价越南准备工作，表示相信这一最具规模的外交事件将成功举办。他同时认为，题为“打造全新动力 开创共享未来”的亚太经合组织领导人非正式会议将是推广越南组织能力，同时是强调越南对推动增长、可持续创新和全球，推进经贸和投资对接、推进改革创新、合作与应对气候变化等的关注的良好机会。（越通社—VNA）