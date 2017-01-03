政府总理就推进新农村建设作出重要指示

越通社河内——越南政府总理刚签发关于推进和有效实施2016—2020年新农村建设国家目标计划的指示。

6年来，政府已同各部委、行业、各级党委、各级政府和全国人民同心协力，积极实现新农村建设国家目标计划并取得积极成果，人民收入和生活水平逐步提高，农村面貌焕然一新，经济和社会基础设施被省级改造，基层政治体系继续得到完善，截至目前，全国2235个乡达到新农村建设目标。

然而，在展开该计划过程中仍面临许多困难和存在许多不足之处，如农业生产缺乏可持续性，部分地方注重基础设施建设，忽视推动生产发展与农业结构调整、文化生活建设和环境保护等工作。

为了提高该计划的效果，政府总理要求各部委、行业、各省市抓紧时间，集中指导提高各级党委、政府和整个政治体系，特别是领导者在新农村建设的作用和责任，需要确定新农村是创业致富渴望、吸收发展资金和创造可持续价值的农村。此外，需要核查各相关政策机制，从而有效实施该计划，出台适合机制来鼓励科技应用，动员资金，吸收企业，人力资源培训，对农村地区投资，推动农业、工业和服务领域中经营生产发展，注重农产加工工业和劳动密集型企业等。

政府总理还要求指导推动农业生产发展，进行农业结构调整与新农村建设相结合，合理推动城市化进程，使其符合每个地区的实际条件。集中指导推动生产发展，提高农村居民收入，加大将先进科技应用于生产的力度，从而提高产量、产品质量和确保食品卫生安全等等。（越通社—VNA）