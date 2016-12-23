政府副总理武德儋：各部门及各地应进一步推动旅游业发展

越通社河内——越南政府副总理、国家旅游指导委员会主任武德儋12月22日下午在政府总部召开该委员会2017年工作任务部署会议。



据国家旅游指导委员会的报告，2016年越南接待国际游客量逾1000万人次、国内游客量逾6200万人次，旅游营业总收入约400万亿越盾。旅行社及住宿接待单位数量不断增加，旅游促进方式得以革新。各部委、行业充分意识到旅游对经济社会发展的重要作用。各地制定多项促进旅游发展的政策，同时加大旅游业招商引资力度，推介诸多新旅游产品。此外，各部委、行业同时积极配合为旅游企业创造便利和化解困难，如：公安部主持并制定为游客签发电子签证的试点项目；交通运输部提高运输能力，尤其是助力加强航空领域与各重点客源市场的互联互通等。



武德儋在会上发表讲话时表示，2016年旅游业的亮点是一系列巨额投资的工程已投入运营，从而形成了广阔的留宿场所及旅游区系统。



对于2017年旅游业的工作任务，武德儋强调，作为经济的重要支柱产业之一，旅游业需要尽快明确各具体发展目标。此外，武德儋要求，旅游业进一步提高旅游人力资源，尤其是高级管理人员的培训工作质量，教育培训部应与各所旅游职业学校制定与豪华酒店联合培训高级管理者的计划。（越通社——VNA）