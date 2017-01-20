政府副总理张和平赴平定省调研

越通社平定省——1月19日，由越共中央政治局委员、政府副总理张和平率领的工作代表团莅临平定省调研。评定省领导已汇报了该省经济和社会发展情况。



平定省人民委员会主席胡国勇在会上表示，尽管2016年平定省遭受气候变化及自然灾害的不良影响，但该省经济增长率仍为7.53%，出口总额逾7.3亿美元，财政收入近6万亿越盾（约合2.66亿美元），为29715名劳动者提供就业机会等。



张和平对平定省努力战胜困难，维持经济增长，确保社会民生，推动行政手续改革，提高人民对法律的意识，反贪反腐和反浪费工作具有积极转变等给予表扬，同时强调，今后平定省应进一步推动行政手续改革工作，为推动该省经济发展和吸引更多投资项目注入动力。与此同时，平定省应充分开发海洋经济潜力及优势，并将其发展成为经济支柱产业。此外，该省需要大力进行灾后恢复重建工作，协助灾民恢复生产稳定生活，同时致力推动新农村建设，彻底处理长期未结的诉讼案件，大力打击走私和贸易欺诈的现象，不断加强民族大团结等。



值此机会，张和平代表政府向平定省党委、政府及军民致以新春祝福。



此前，张和平副总理同工作代表团走访慰问归仁港口干部、人员并送上新春祝福，同时向平定、富安、广南、广义、庆和5省贫困优秀学生赠送250辆自行车，向平定省符美县1号美城乡和虽福县福胜乡两所初中学校的学生赠送6台电脑的100份慰问品等。（越通社——VNA）