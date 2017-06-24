怀着与柬埔寨国家和人民深至的感情，五年来，一些援柬越南志愿军、专家已经同越柬友好协议联合启动“培育越柬友谊的种子”活动，为播撒更多越柬友谊的种子奉献力量

杜赫松夫是河内建筑大学三年级的大学生。

现在这位柬埔寨留学生已经对这里的生活不再感到陌生了。

今天杜赫松夫和他的同学要跟一个特别的朋友约会，那就是他在采访时已经提到的一位伯伯。他们经常叫他为“武伯伯”。

上世纪80年代，武王越先生曾经在柬埔寨工作，当一名越南专家。

由于与柬埔寨结下了不解之缘，现在武先生共接收帮助10多名柬埔寨留学生。

对柬埔寨留学生来说，武伯伯家庭就是他们的第二个家庭。在这里他们不仅能收到武先生的帮助，而且还能跟他分享在异国他乡生活中的悲欢喜乐和遇到的困难。

对于这些柬埔寨留学生来说，在越南留学和生活的时光以及武先生所给予的温暖关心永远留在他们心中，并成为他们一生中美好的记忆。

武先生是参加由越柬友好协会主办的“培育越柬友谊的种子”活动的援柬志愿军其中一名。该活动举办的目的是进一步巩固越柬两国友好合作关系。通过该活动，从2012年至今， 共有100名柬埔寨留学生收到越方的支持与帮助。

现在“培育越柬友谊的种子”活动已经向在越留学的柬埔寨学生提供多方面的帮助。该活动有望将播撒更多友谊的种子，为进一步推动越柬友好合作关系日益务实深入发展做出积极贡献。（越通社—VNA）