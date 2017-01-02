提高航空服务质量的合作

越南国家航空公司正式同全日本空输株式会社开展联营合作（图片来源：《人民报》）

越通社河内——《人民报》2016年10月底，越南国家航空公司正式同全日本空输株式会社开展联营合作。两家航空公司将合作开通多条国际和国内航线，旨在为乘客提供更多的便利条件。据此，两家航空公司的会员乘坐这些航线将享受多个优惠政策。 越通社河内——《人民报》2016年10月底，越南国家航空公司正式同全日本空输株式会社开展联营合作。两家航空公司将合作开通多条国际和国内航线，旨在为乘客提供更多的便利条件。据此，两家航空公司的会员乘坐这些航线将享受多个优惠政策。 寻找战略投资商 2014年9月底起，越南国家航空公司协调配合对包括14家航空公司和5个财政组织等19个投资商进行市场调研，这是选择战略投资商流程中的第一轮。经过一年多的调研，越南国家航空公司已选择全日空为战略投资商，并于2016年11月中旬签署了战略合作备忘录。5月28日签订的合同显示，全日空以价值2.431万亿越盾（约合1.09亿美元）收购越南国家航空公司的8.771%股份。在7月1日完毕了所有交易后，全日空正式成为越南国家航空公司的战略股东。全日空的营业收入和乘客数量位居日本第一位，该集团拥有240架飞机，开发88个航线和承载乘客约4700万人次。这是全球性的航空集团，拥有63个合并子公司和18个分公司。

目前，越南国家航空公司在从日本飞往越南的10个航线每周执行66个航班。全日空每周在两国间的航线执行14个航班。越南国家航空公司发言人黎黄勇表示，为给乘客创造便利条件，两家航空公司在各自国家的30条国内航线和10条日越国际航线开展联营合作。乘坐越南国家航空公司或全日空航班的乘客均能以对方会员的资格使用里程兑换奖项。据此，全日空的2600万名会员和越南国家航空公司的85万名会员是从该合作关系享有利益的乘客。今后，两家航空公司将逐步开展在越南至日本的目的地向对方提供各类服务，如乘客办理登机手续、商品进出口、提供地面服务等。此外，双方也承诺在越南和日本市场互相使用对方的各类服务。

关于这一历史性的合作，一些航空领域专家认为，该战略合作关系将有助于两家航空公司互相开发和利用各自方的优势，旨在扩大国际航线与市场。全日空是日本的一流航空集团，是具有五星级服务质量的国际航空公司，在全日空成为越南国家航空公司的战略股东时，将向越方提供世界一流航空公司的管理经验及合作机会。利用这些优势就是越南国家航空公司寻找战略股东过程中的至关重要目标。

努力成为五星级航空公司

通过该合作关系，越南国家航空公司也肯定了其作为国家航空公司的核心地位，重视经济效益与落实好各项政治任务相结合，保持航空交通中的核心作用，是国防安全的预备力量。越南国家航空公司力争实现规模上成为东盟地区一流航空公司之一的目标，在柬老缅越区域航空运输中扮演核心地位；建立越南在市场上的信誉品牌。越南国家航空公司总经理杨志成表示，同全日空合作对越南国家航空公司的发展具有重要意义，有助于越南国家航空公司实现产品多样化和提高在国际市场上的竞争力。通过长期发展的合作战略，基于全日空现有的经验，越南国家航空公司成为五星级航空公司的目标会更加顺利。此外，为提高对乘客的服务质量，越南国家航空公司的空服员将参加在全日空航班上的服务工作，给乘客翻译，并在航班上使用越南语发出通报。

据全日空航空公司的评价，越南国家航空公司具有飞往20个国内机场和29个国际机场的航线的优势，目前，每周执行通往日本的66个航班。全日空总经理表示，越南和日本间的航空服务需求日益增加。全日空和越南国家航空公司将为进一步推动越南和日本经济、文化与合作关系搭建桥梁。除了服务客户以外，我们可以互相分享经验，给双方带来利益。与越南国家航空公司开展合作将有助于全日空加强全日空飞往亚洲与北美的航线，开发亚洲市场，特别是柬老缅越地区的市场。与越南国家航空公司合作是全日空对亚洲市场的重要投资，是有史以来投资资金最大的合作。进一步发展亚洲市场所取得的利益对全日空也具有重要意义。（越通社——VNA）