越通社河内——目前河内市正处于经济、社会和城市快速发展的阶段。然而，城市中心人口密度较高、聚集较多国家机关、学校、医院和企业等 已引起技术和社会基础设施超负荷运行，环境污染严重。因此，推进卫星都市建设就是河内市实现强劲和可持续发展金成中的必由之路。

《2030年前河内市建设总体规划，2050年展望》中已确定，首都河内空间发展的重要任务是“重建城市结构”。具体，河内市将按照都市群模式发展，包括卫星都市5个，与向心主干道和河内乃至国家交通网连接的环路交通系统将把各生态乡镇连接接起来。5个卫星都市为和乐、山西、春梅、富川和朔山，有助于降低居民密集压力，减少对市中心城区内的压力，打造区域内和附近地区经济发展引擎和营造首都各门口现代景观建筑空间等。

河内市人民委员会副主席黎文活表示，目前首都河内发展卫星都市的机遇较多。多措并举来限制市中心城区的主张将有助吸引居民、工业和服务基地迁移到未定都市。据总体规划，到2030年，市中心城区人口将抑制在95万到100万人左右，集中发展和完善技术和社会基础设施，提高居民生活质量，优先集中大力推动卫星都市建设。

据《2030年首都交通运输规划，2050年展望》，将兴建4个重要主干道。这些主干道将把卫星都市与核心都市连接起来，为卫星都市发展创造便利条件。（越通社—VNA）



