推动越南—日本足球合作全面发展

越通社河内——12月26日下午，越南足球协会常务副主席陈国俊在河内会见日本新任驻越南大使梅田邦夫（Kunio Umeda）。



会见时，双方就两国足球之间的关系进行交换意见。陈国俊对越南足球协会（VFF）与日本足球协会（JFA）的友好关系近年来不断向前发展表示高兴，并表示，在2014年7月共同签署的越日足球全面合作协议的基础上，双方已在各地区及世界足球论坛上密切配合；共同分享足球人力资源并联合开展国家足球队培训及竞赛举办等工作。



陈国俊对梅田邦夫大使担任日本足球协会顾问一职表示祝贺，同时表示深信，梅田邦夫大使将为两国足球的合作全面发展做出积极贡献。



梅田邦夫大使对越南U19队及越南五人制足球锦标赛队(Futsal)成功进世界杯赛场等越南足球2016年所取得的良好成绩予以高度评价。梅田邦夫大同时表示，将尽心竭力为日越两国足球的共同发展做出贡献。（越通社-VNA）