推动合作促进东盟经济共同体发展

越通社河内市——东盟经济共同体建成一年多来给越南创造的最大顺利条件是营造和平稳定环境，形成统一的经济、贸易和生产基地。东盟经济共同体元年已经过去并留下了很多印记，同时将继续是越南在新阶段革新、适应、前进和深入融入东盟经济共同体的动力。东盟经济共同体于2015年12月底正式问世。该共同体为进入和开拓共有六亿两千五百万人口，国内生产总值达近三万亿美元的东盟内部市场创造了机会。一年多以来，东盟经济共同体见证了东盟与区外伙伴和世界其他地区的活跃合作，也为越南融入地区、逐步加入全球和地区供应链，实现经济结构调整和国家工业化现代化事业等目标做出贡献。东盟经济共同体为发展注入动力在三个支柱中，东盟经济共同体被视为最重要的支柱。东盟经济共同体的发展是实现其他两个支柱的基础。其目标是建设一个统一的市场和生产基地、一个经济具有竞争力的地区、一个均衡发展并融入全球经济的地区。共同体成立一年来，东盟各国注重实现贸易、服务、投资、金融和劳务等领域自由化。具体是，东盟各国加快了税收减免、海关手续改革及其他贸易便利化措施的实施。越南外交部副部长黎怀忠说：“东盟经济共同体取得的最大成就是着手实施经济领域既定计划，如继续推动亚太地区各国与东盟成员国就建立自由贸易区进行的《区域全面经济伙伴关系协定》谈判进程，实施东盟内部及东盟与其他共同体互联互通倡议。东盟各国也在金融、贸易、投资和劳务等专项领域开展更深入合作，推动实施各项活动，特别是与外部伙伴合作实施东盟经济共同体框架内的协议。”为实现建设经济具有竞争力地区的目标，东盟经济共同体过去期间着重推进4大主要活动，包括竞争政策、保护消费者、保护知识产权和发展基础设施。此外，为实现发展水平均衡，东盟考虑制定中小企业发展战略、东盟企业家共同计划框架并开展东盟一体化倡议。东盟也同意推动双边自贸协定及全面经济伙伴协定谈判，有力参与全球供应链，以更有力地融入全球经济。东盟经济共同体给越南带来巨大机会东盟经济共同体诞生体现了东盟的成长并惠及包括越南在内的整个地区。东盟经济共同体给越南带来进入更庞大市场的机会，不仅是东盟内部市场，也包括东盟外部市场，因为东盟各国目前都签署了合作协定，尤其是与世界大型贸易伙伴的自贸协定。东盟经济共同体也增加了越南投资营商环境的吸引力。河内外贸大学国际经济和工商系副主任郑氏秋香认为：“对越南企业来说，市场机会十分明显。这是拥有6亿多人口的世界第三大市场，而且就在我们身边，也就是说，越南与地区内各国的地理距离不像越南与欧盟、美国或日本那么摇动。因此，企业要认清身边的利益。”东盟全面一体化的努力可以肯定地说，东盟三大支柱之一——东盟经济共同体的诞生和投入运行把东盟合作与团结提升到了新高度。在东盟这样一个经济活跃发展的地区，巩固十个成员国的联系对维护地区和平、安全与稳定，提升每个国家的地位具有头等重要的意义。东盟正成为外部伙伴关注的重要区域。新西兰驻越大使海克•曼宁说： “我们十分重视新西兰与东盟的关系，其中越南是个重要的成员国。新西兰与东盟建立了战略伙伴关系。这体现了我们对东盟繁荣发展的承诺和重视。”全面一体化的东盟经济共同体将给越南带来不小利益。2017年，越南将继续主动提出建议和倡议，同东盟一道推动实施东盟经济共同体建设计划，缩短发展差距，以服务重组经济结构和国家工业化现代化等目标。（来源：越南之声）