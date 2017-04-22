越通社河内​——位于越南广宁省云顿县盖龙镇拜子龙湾，东中（Đông Trong）洞不如下龙湾上其他山洞那么著名，但是，对于游客而言，其具有独特、与众不同的魅力。这不仅是一处名胜，而且是有许多石器时代史前人居住生活的遗迹的一处历史遗迹。如果乘坐渡船，东中洞（即望海山洞）距离盖龙港不到10分钟。东中洞坐落在从海上陡然升起的一座天然岩石-东中山上，确实是拜子龙湾的一个亮点。东中洞有东、西、北等入口，但是东门最方便且最宽敞的。一进入洞门，东中洞给我们留下深刻印象。洞门较为宽敞，山洞较高，走进洞里约3米到4米处，我们马上就看到奇趣而美丽的乳石。离洞门右边不远是挂着一把阳伞的一只大象的乳石，左边是骑着乌龟，头上戴着佛手果的弥勒佛的乳石。继续往洞里面走进去，游客不知不觉对大自然所创造出来的奇形异状的乳石赞叹不已。有的是乌龟形状的乳石、有的是凤凰鸟形状的乳石、有的是龙头形状的乳石。多年来出资对东中洞进行修缮改造和对其进行管理的刘文卒先生介绍说，东中洞里有龙、麟、龟、凤等四灵的形状。此外，还有佛祖、耶稣受难、意大利著名比萨斜塔及其他奇趣的石乳形状。从栈桥看，东中山像一只躺着的狮子。从东中山顶往下看，游客可以喜悦地观赏拜子龙湾和更远一点儿是下龙湾的旖旎风光，往东北边看，脚趾山、外饶石山和从海面凸出来的山峰象一幅水墨画似的美丽；往栈桥看，车载船装，海滨城市背靠龙山；往下龙湾的方向看，龙岛象正在大海里游泳的一条大龙，琵南岛像一只绿色的乌龟似的，在远一点儿就是像一只老虎隐藏的包石岛，两边有人洞和虽柔洞等考古遗址。除了美丽的风景，东中洞与其他洞穴相比有许多独特之处。洞里面具有石器时代史前人类居住的遗迹，包括由刘文卒先生和越南各位考古专家在东中洞最深之处发现的骨骼化石、劳动工具、石头工具等。从研究结果可以肯定这是距今约4000年前的下龙文化的遗迹（包括生产工具、生活用品、装饰品等）。根据在各文化层留下来的遗迹可见，东中洞的古代人已维持海洋经济和采摘猎捕经济相结合的混合经济。10多年来，刘文卒先生对东中洞进行改造，据国家审计单位的同居数据，2004年至2011年期间，刘文卒先生对东中洞和岛屿投入260多亿越盾，但是由于客观和主观原因，东中洞外面的景观较为杂乱，还没有住宿饮食服务，宣传广告活动有限等。这就是一处富有历史价值、出行顺利、风景美丽的旅游景点而参观游客量较少的缘由。刘文卒先生凭着自己对东中洞的了解成为了专门介绍东中洞的景观与历史价值的一位业余导游。目前，刘文卒先生的公司继续向有关部门申请对岛上各项目进行投资改造，旨在有效开发和发挥东中洞名胜的价值。东中洞2007年被列入省级遗迹区，是云顿县富有潜力的旅游目的地，是探索云顿县乃至广宁省过程中的亮点。因此，应向投资商提供法律、行政手续等方面的便利条件，让其顺利的升级改造和开发旅游潜力，并加强推广工作，让东中洞真正成为探索云顿县和拜子龙湾旅游征程中不可错过的旅游目的地。（来源：《人民报网》）