探求在气候变化背景下水资源安全的保障措施

越通社河内——据《越共电子报》，越南对外投资企业协会、德国水资源合作网络、越南水利科学研究院、德国国际合作机构(GIZ)日前在河内市联合举行“在越南气候变化背景下的水资源安全”国际研讨会。此次研讨会旨在提高人民群众对气候变化给环境特别是水资源安全所造成的影响的认识，同时为有关单位、国内外科学家进行专业知识交流和防控环境灾害经验互换提供平台。与会代表表示，越南水资源安全正面临巨大挑战。工业化、上游国家开发水电和扩大农业灌溉面积已对越南产生影响。此外，与会代表认为，气候变化已经、正在并将使得水资源挑战变得难以预料。湖泊水、地下水已经和正在大幅下降，海平面趋于上升，潮汛和海水入侵越演越烈。此外，除了工业化和城镇化的飞速发展及人口增加的因素之外，生产和生活用水需求也急剧升高。因此，探求应对气候变化的措施以保障水资源安全的措施是迫在眉睫的任务。与会代表就此提出了解决措施，即：各国要紧密和善意合作来共同保护和公平有效地开发水资源；制定有关水资源的完整法律政策，旨在提高水资源管理和利用效果，有效防控人为水灾害；改变各地方、部委行业、人民在保障水资源方面的认识和行动；管理者和科学家提供在气候发生明显变化的背景下保障水资源安全的有关消息和措施；吸引私营企业参与水资源安全保障工作和应对气候变化等。（越通社-VNA）