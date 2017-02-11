捷克越南友好协会主席支持越南劳动者赴捷务工

马塞尔·温特在辩论会上支持捷克雇主协会的立场，同时反对持有歧视外籍劳工态度的捷克门诺维亚工会联盟（CMKOS）主席约瑟夫·斯特杜拉（Josef Stredula）的立场。

马塞尔·温特表示，捷克劳动力市场正在短缺14万人，其对该国企业及总体经济造成严重影响。捷克急需外国劳动者弥补该国劳动力市场的空缺，许多国家劳工不愿意来捷克务工，而越南劳动者却有到捷克务工的愿望。捷克雇主在雇佣越南劳动者方面有较多的经验。越南员工勤奋努力，积极向上，得到了捷克雇主的好评。目前在捷克务工的越南劳动者约6000人。捷克企业希望继续接纳更多越南劳动者，但是目前越南劳动者赴捷克务工仍面临签证难问题。

捷克政府近日决定继续接纳乌克兰高素质劳动者，将在捷的乌克兰劳动者人数超过之前5000人的配额。马塞尔·温特认为，来自乌克兰的劳动者不能解决该国“用工荒”问题，尤其是在部分领域，乌克兰劳动者不能代替越南劳动者。（越通社-VNA）