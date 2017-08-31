越通社承天顺化——截至2017年8月，承天顺化省出口额达5.31亿美元，同比增长21.16%；其中，外国企业出口额达2.98亿美元，同比增长24.82%；私营企业出口额达1.5亿美元，同比增长21.6%。主要出口商品包括加工工业品，出口额达4.8亿美元，同比增长17.47%，占出口总额的89.92%；农林水产品出口额达3836万美元，同比增长35.79%，占出口总额的7.18%。值得一提的是，承天顺化捕捞水产品产量达近2.1万吨，同比增展25.5%；水产养殖产量达5393吨，同比增长4.2%。水产加工产量大幅增长；水产品出口额达3525万美元，增长24.78%。2017年，顺化纺织服装股份公司力争将工业生产总值达1.5万亿越盾（约合6818万美元）；营业收入达1.572万亿越盾（约合7145万美元）。除了日本、韩国、美国、欧盟、中国台湾、中国大陆等传统市场之外，今年承天顺化省向印度、斯洛伐克、韩国、柬埔寨、斯里兰卡等新兴市场出口纺织服装品。其中，美国仍是承天顺化省最大进口市场。承天顺化省进口额达3.45亿美元，同比增长6.76%；其中，国营企业进口额6976万美元，同比增长29.62%；私营企业进口额达1.03亿美元，同比增长9.28%；外国企业进口额达1.72亿美元，同比下降1.63%。（越通社——VNA）