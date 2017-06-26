越通社河内——越南广宁省下龙市被荣誉地选为APEC可持续旅游高级政策对话会的举办地，对话会吸引APEC各成员经济体200名代表参加。这既是广宁省推介自己尤其是旅游领域的发展潜力与优势的良机，也有助于该省肯定其在对外及融入国际社会事业中的地位与威望。广宁省在国家经济社会发展与国防安全保障事业中有着重要战略作用。因此，越南政府将广宁省定位为越南北部重点经济区的国际性重要交通枢纽之一。近期，掌握党的主张及政府的指导意见并因地制宜地把其落到实处，该省继续朝着统一、灵活、全面、切合实际的方向开展对外工作，从而取得许多突出结果，为促进经济社会发展，建设和平、友谊、合作与发展的边界线做出贡献。目前，广宁省已经在东亚地区旅游论坛、岛屿旅游论坛等地区及国际论坛上，在越中两廊一圈框架内与外国各地方及国际组织建立合作关系。此外，该省吸引外资资金日益增多。目前，广宁省共吸引尚在有效期内的外资项目超过100个，协议资金超过50亿美元；出口市场扩大到世上许多国家及地区；接待外国游客量日益上升。广宁省与中国各地方，尤其是广西壮族治自区建立合作关系，是广宁省对外工作取得的最突出结果。广宁省委代表与广西壮族治自区党委代表签署了有关加强双方党基层组织的友好交往的协议及广宁省、高平省、河江省、谅山省等越南四省省委代表与广西壮族自治区党委先后签署会谈纪要，充分证明了双方在党、政府及民间等三个外交渠道上保持全面合作。可以说，这是两个省区扩大合作领域、加强合作深度中的重要转折点，其也为双方推动在所有领域上的全面合作关系发展奠定重要基础。此外，广宁省同中国广东省加强人力资源培训、经济特区制定研究等领域的合作，制定中国云南与越南老街-河内-海防-广宁五省市经济走廊；同海南、福建、浙江等地建立合作关系。广宁省通过上述合作关系逐步确定自己在促进越南-东盟-中国合作关系中的窗口且桥梁作用。有关与老挝的关系，广宁省本着特殊友谊精神继续加深与华潘、琅勃拉邦及沙耶武里等老挝北部三省缔结并加深友好关系。有关与其他潜在合作伙伴的关系，广宁省继续同地区乃至世界各地方建立关系，从而加深融入国际社会的程度，构建互利互惠发展格局，提升广宁省在地区乃至国际舞台上的地位和威望。突出的是，该省代表与新西兰奥克兰大学代表签署了2015-2017年阶段优质人力资源培训合作备忘录，旨在因地制宜为该省干部提供短期或长期的培训。此外，该省同各个伙伴代表团的互访接触也是重要里程碑，旨在树立政治互信并就加强双边关系并为双方主动有效开展对外政策提供便利的措施进行商讨。该省同时注重于文化、经济等领域的外交工作。广宁省委颁发了关于开展越共中央书记处有关加强新形势下经济外交工作的第41-CT/TW号指示的第14-KH/TU号计划；制定文化外交计划。每年该省都举办文化外交活动，诸如广宁下龙旅游周、日本樱花节，同时指派该省艺术团出国参加各个文化活动，旨在向国际友人推介该省传统文化艺术之美，从而为加强广宁省与各国部分地方及外国伙伴的友好关系做出贡献。因此，这段时间，赴广宁省参观游览并深入了解投资合作商机的外国人数日益增多；该省在国内外舞台上的地位和威望随之日益上升。（来源：《人民报网》）