意大利布雷西亚大学希望将有更多越南大学生前来留学

越通社罗马——“布雷西亚(Brescia University)大学希望将有更多越南大学生、研究生前来该校留学”，其为意大利布雷西亚大学校长莫里齐奥·泰拉（Maurizio Tira）19日与越南驻意大利大使高正善举行工作会谈时如是强调的。据越通社驻意大利记者报道，莫里齐奥·泰拉校长在会议上强调，布雷西亚大学与越南水利大学具有密切合作关系，双方在气候变化、海平面上升开展了两个研究项目，以及在宁顺和平顺两省的灌溉项目，并正在申请两国政府为两个项目提供官方发展援助。布雷西亚大学已同越南教育培训部签署合作协议，根据该协议，布雷西亚大学将为越南大学生赴该国留学提供房费支持。目前，在布雷西亚大学留学的越南大学生、研究生共12人。莫里齐奥·泰拉校长认为，布雷西亚大学的学费与欧洲国家相比处于合理水平，欢迎越南学生报名赴该校留学和申请奖学金。高正善大使强调，越南十分关注发展同意大利的关系，尤其是两国教育领域合作关系。越南一直将人力资源视为发展的动力与核心因素。对于莫里齐奥·泰拉校长所提出关于教育领域的建议，高正善大使承诺将通知越南教育培训部配合处理，希望布雷西亚大学和越南水利大学及其他大学之间的合作取得积极进展，为巩固越意战略伙伴关系做出贡献。布雷西亚大学成立于1982年，学校的教学设施完善，拥有优良的教学环境以及雄厚的师资力量，在意大利各所大学中排名第22位。目前，这所学校有8个院系，教师565人，学生1.4万人。（越通社-VNA）