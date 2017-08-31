越通社河内——设在胡志明市的“德国屋”（Deutsches Haus Ho Chi Minh city）项目正在按期完成施工计划，充分体现越南与德国有关部委行业以及参加投资建设的双方企业的善意与努力。越共中央政治局委员、胡志明市市委书记阮善仁8月30日视察“德国屋”项目建设进度时如是评价。阮善仁对“德国屋”即将完工表示祝贺，并认为，“德国屋”项目带有浓郁德国特色但依然保障对市民与景观的生态友好性，为促进旅越德国人和包括德国在内的外国企业的对接沟通做出贡献。阮善仁高度评价德国驻胡志明市总领事和胡志明市德国企业举行的活动效率，其中包括职业培训项目、越德企业促进对话会等活动，利于促进德国与胡志明市乃至越德两国关系。德国驻胡志明市总领事安德烈亚斯·西格尔（Andreas Siegel）对胡志明市有关部委行业为“德国屋”项目按期开展所提供的支持与帮助表示感谢。他说，“德国屋”项目是越德战略伙伴关系和越德友好情义的象征和旗舰项目，为大力促进德国企业在东盟地区的经济交流合作活动作出贡献。安德烈亚斯·西格尔承诺将继续加强促进越德人民、企业的交流活动以及提出关于越德关系在未来的发展构想。“德国屋”项目是德国在越南开展的重点项目之一，充分体现德国在越南开展长期合作的意愿及其在越德战略伙伴关系框架内对越南的支持。预计，“德国屋”项目将于9月5日对外开放接待客人。（越通社—VNA）