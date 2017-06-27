越通社河内——6月27日在胡志明市，胡志明市创新中心（SiHub）与博世（越南）有限公司和德国博世集团下属博世企业举措和技术研发中心签署合作备忘录，为促进越南创新创业活动提供支持。
据悉，博世集团将派遣专家与胡志明市创新中心合作，对创业项目进行评估和咨询，并于每年联合举行关于工业领域的创业比赛。此外，在SiHub的创业小组将有机会参观博世研发中心，进而深入了解博世的工作环境和技术能力。
德国驻胡志明市总领事安德烈亚斯·西格尔（Andreas Siegel）认为，此次合作是德国企业先进科技水平与越南创业者创新精神的结合。希望，这将是博世与越南伙伴在合作中求发展的新开局。
胡志明市创新中心经理黄金雀表示，该市正在推进智慧城市建设，努力提高企业竞争力以及促进创新创业，其中创业者是完成上述任务的一部分。与博世（越南）有限公司合作也是胡志明市创业者有机会接触博世的技术以及提升创新和创业能力，从而创造出高附加值的产品等的良机。
大量德国投资资金涌入越南
当天，博世（越南）有限公司召开2017年新闻记者会暨智慧城市互联互通措施推介会。2016财年，该公司国内市场销售收入达9890万美元，同比增长40%，国内市场销售总收入和出口总额达3.22亿美元。（越通社—VNA）