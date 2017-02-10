张和平副总理：在发放个人身份编号过程中保障公民利益

越通社河内​——2月9日在河内，越南政府副总理、行政手续、公民证件简化和居民信息国家数据库系统创建总体提案（896号提案）指导委员会主任张和平就该委员会2017年工作计划及健全组织机构问题召开会议。据公安部的报告，截至2月5日，该部共向从2016年1月1日后出生的12个省市的33.537万名婴儿发放个人身份编号。预计2017年将在全国范围内开展。此外，该部还在16个省市发放550万张身份证（个人记名数字集成公民身份证）。越南政府办公厅行政手续监察局局长、896号提案指导委员会副主任吴海潘表示，截至目前，涉及公民个人信息的行政审批手续共1934道，其中已简化审批手续1126道，建议取消34道，简化审批流程28道、公民证件22种以及1042道手续中的部分程序等。关于向海外越南人发放个人身份编号，外交部副部长武鸿南表示，海外越南公民居住区域尚未划分，因此未能给他们发放个人身份编号，个人身份编号应在全国范围内统一确定。政府副总理张和平认为，在有必要情况下，有关部门应上门为人民服务，确保所有公民都有个人身份编号，避免因没有个人身份编号而不能享受公民利益的情况发生。张和平指出，居民信息国家数据库系统建立进展较为缓慢，896号提案指导委员会同有关部门应进一步促进该数据库的基础设施、标准、指标的统一性建设，为《户籍法》 和《居民身份证法》落到实处以及各部门做好行政体制改革提供支撑条件，从而更好地保障人权、公民权益及实现创新型、廉政型、服务型政府。（越通社-VNA）