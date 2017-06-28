越通社金边​——越通社驻金边记者报道，庆祝柬埔寨人民党成立66周年纪念大会28日上午在首都金边孔岛夹岛（Koh Pich）举行，约2万名党员参加。

柬埔寨首相洪森，国会主席、柬埔寨人民党名誉主席韩桑林以及柬埔寨人民党其他领导等出席。越南驻柬埔寨大使石余出席大会并转送越共中央总书记阮富仲赠予柬埔寨人民党主席洪森和名誉主席韩桑林的花篮。

洪森在庆祝大会上致辞时指出，66年来，柬埔寨已经过许多历史阶段，但尽管处于任何情况下，柬埔寨人民党仍坚持其目标和理想并与人民站在一起，努力克服种种困难，敢于为一个独立、和平、自由、民族、中立和社会发展的柬埔寨国家而不惜牺牲。

洪森强调，在国家处在波尔布特种族灭绝制度的统治下，柬埔寨人民党是唯一领导人民站起来，推翻这一残暴制度的政治力量，让民族起死回生，结束柬埔寨最黑暗的历史时期，让国家迈进充满光明和希望的时期。

洪森同时还指出柬埔寨数十年来在经济社会领域所取得的成就，经济保持高速增长，贫困人口比例下降，人民生活有所改善。柬埔寨已摆脱低收入国家行列，跻身中等偏下收入国家行列，努力到2030年成为中等偏高收入国家，柬埔寨国际地位日益提升等。

洪森还表示，在最近举行的第四届柬埔寨乡（分区）理事会选举中，柬埔寨人民党已获胜，其充分表明柬埔寨人民党需要柬埔寨人民党的领导，为保护国家和平、政治稳定和推动国家发展做出贡献。

洪森呼吁全体党员和全国同胞继续和谐相处，保持团结，继续保护和发挥所取得的成就，特别是维护和平，这是最大、无价的财产。他同时呼吁各级党组织和官员需起到模范带头作用，认真落实政府的政策和原则。（越通社—VNA）