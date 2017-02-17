庆和省为2017年APEC峰会的各项筹备工作已就绪

越通社庆和省——2017年亚太经合组织（APEC）第一次高官会（SOM 1）及系列会议将于2月18日至3月3日在越南庆和省芽庄市举行，其相关筹备工作已经就绪。



2017年亚太经合组织第一次高官会及系列会议将吸引来自21个经济体成员以及太平洋经济合作理事会、APEC工商咨询理事会（ABAC）、各国际和地区组织以及企业界等约1500名代表与会，是APEC在2017年内的第一场总体会议。此次会议包括有关贸易与投资自由化、经营便利化、应对气候变化、人力资源的发展、教育、渔业、电子贸易和服务等领域的亚太经合组织 38个委员会和工作组的56场会议、研讨会和对话会。



越南国家APEC委员会同庆和省政府已选出5家酒店作为APEC系列会议举办地，同时选择婆那加塔、钟屿石岬角、耶尔森博物馆及庆和省沉香制作基地等当地4个著名景点为APEC各代表团参观旅游的目的地。此外，在该省会议中心建立APEC媒体中心并招募培训180名优秀志愿者。该省还特意在各会议场地发放介绍该省经济、社会发展潜力及其风土人情的书籍、图片及视频。



此外，庆和省已拨出逾34亿越盾来装修基础设施和装饰道路，同时采取各项措施确保与会代表的安全、食品安全和提供最佳的保健服务等。



庆和省人民委员会副主席阮维北表示，庆和省早就开展APEC峰会的各项筹备工作，截至2月16日，全部筹备工作已经就绪。阮维北同时表示，值此2017年亚太经合组织第一次高官会及系列会议在庆和省举行之际，该省将抓紧此机会向APEC各经济体推介该省各种潜力及优势。



此外，庆和省还建议APEC秘书处安排在会议期间，庆和省领导与美国、中国、俄罗斯、韩国、日本等大经济体代表举行会晤，为该省企业与各大经济体企业寻找合作机遇展开讨论。（越通社—VNA）