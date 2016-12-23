广西壮族自治区妇联对越南三省进行工作访问

越通社高平省——中国广西壮族自治区妇女联合会副主席孔献玲一行12月21日来到越南高平省妇女联合会（简称妇联）进行工作访问。双方围绕高平省与广西壮族自治区各边境乡村基层妇联组织建设工作、打击边境地区跨国毒品犯罪和拐卖儿童妇女犯罪、两省女企业家经济发展合作等问题交换意见。此外，双方还就预计于2017年第三季度在广西壮族自治区举行的高平省妇联与广西壮族自治区妇联交流合作备忘录（2014—2017年）三年执行情况初步总结会议的若干内容达成一致。值此机会，广西壮族自治区妇联代表团参观北坡（Pác Pó ）洞、列宁泉国家级特别遗迹，在胡志明主席遗迹敬香以及会见与高平省领导代表。12月22日，广西壮族自治区妇联分别来到谅山和广宁两省妇联进行工作访问。与谅山省妇联举行工作会谈时，双方互相交换意见以及分享各级妇联工作的好经验和好做法。多年来，谅山省各地与广西宁明县妇联开展系列友好交流活动，有助于加强两国妇女的传统友好关系。当天，广西壮族自治区妇联代表团对广宁省进行工作访问。广宁省妇联主席阮氏荣强调，广西壮族自治区妇联代表团此访有助于拓展两省妇联之间的合作关系，为履行《越南共产党广宁省委员会与中国共产党广西壮族自治区委员会关于建立友好地方组织的交流协议》作出贡献。此外，广宁省妇联与广西壮族自治区妇联还就妇女工作举行经验交流会。按计划，广西省壮族自治区妇联代表团将于12月24日结束访问越南高平、谅山和广宁三省之旅。（越通社——VNA）