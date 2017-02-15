广治省为越老两国人民的出入境创造便利条件

越通社广治省——随着2017年春节长假渐渐远去，众多来自河静、广平、广治、承天顺化、岘港等省市的劳务人员重新回到老挝务工。广治省各国际口岸已采取增加工作人员、加班等措施，从而为劳务人员快速办理出入境手续提供便利。



据拉莱国际口岸的统计，2017年初，该口岸出入境的人员车辆数量，尤其是赴老务工人数比日常增加9倍。每天出入境人数约为2000人次，其中赴老劳务人数约为1000人。



在有效配置工作人员的同时，拉莱国际口岸边防部队已同广治省有关部门密切配合，进而开展出入境手续24小时办理工作；做好宣传工作以增强人民及企业对两国法律法规的认识和了解；主动制定计划并部署各项任务；有效防控节假日出入境违规现象；加大检查监察力度以防止不法分子利用人流量大等情况将伪劣产品带入国内。（越通社-VNA）