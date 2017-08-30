在由游客在全球最具权威旅游网站TripAdvisor上评选出的越南十大最具吸引力旅游景点名单中，广平省跨越许多其他旅游景点跃居第四。



全球最具权威旅游网站TripAdvisor近日对外公布越南十大最具吸引力旅游景点名单，其中广平省位居第四，仅次于会安、河内、胡志明市等景点。



TripAdvisor认为，广平省被誉为世上洞穴之国，其成为喜欢体验刺激游客的“天堂”。以前尚未入围前20强名单的广平省现在已经成为赴越旅游时游客不可错过的旅游景点之一。



据广平省旅游厅，2017年前几个月，广平省集中开展旅游景点推广及旅游促进等丰富活动。其中许多活动引起省内旅游业人士的高度关注，诸如“河内心中的广平省”文化旅游推介活动，2017年广平省洞穴节，开通广平同海至海防吉碑及广平同海至泰国清迈等两条直达航线等。



特别是，广平省成为好莱坞乃至全世界电影制片人颇具吸引力的取景地。诸如广平省洞穴被选为《金刚：骷髅岛》的取景地。（越通社-VNA）