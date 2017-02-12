广宁省着力肯定旅游品牌

越通社河内——为了实现力争至2020年将越南广宁省建设成为具有服务—工业的经济结构以及服务业成为一流重要经济产业并占该省GRDP比重最大的省份这一目标，广宁省已经和正在逐步投入基础设施，提升服务质量，改善旅游环境，肯定其旅游品牌。发生巨大变化近期，广宁省旅游业发生了积极变化。各旅游区基础设施、住宿服务场所、参观下龙湾的游船等日益现代，旅游空间得以扩大，提高广宁旅游景点的魅力。迄今，全省共有1200个住宿服务场所，1.9万间客房，其中一星级至五星级酒店共有114家，游船500多艘。广宁省已根据不同旅游产品形成4个旅游中心，即景观、文化、购物及娱乐旅游，心灵旅游，度假生态旅游、边境贸易参观旅游。其中，下龙市扮演核心角色，也是广宁省各旅游区的主要亮点。除了在下龙湾参观度假之外，下龙市旅游区还设有娱乐、会议、研讨会等旅游类型。2016年，广宁省接待游客量逾830万人次，比2015年增长7%，其中外国游客量达350万人次，同比增长27%。旅游业收入超过13万亿越盾，比2015年增长23%。广宁省力争至2020年接待游客量1050万人次，外国游客量400万人次，每年旅游业收入达30万亿越盾，为6.2万名劳动者提供就业岗位，至2030年接待游客量2300万人次，外国游客量1000万人次，每年旅游业收入达130万亿越盾，为12万名劳动者提供就业岗位。广宁省已诚招诸多大型投资商投入发展旅游。尤其，至2020年，2030年愿景广宁省旅游发展总体规划获批给旅游活动带来积极影响。BIM Group、 Vingroup,、Sun Group、Myway,、巡州、FLC等多家战略投资商开展一系列新的投资项目。上述投资商已经和正在兴建多个高质量旅游产品，如巡州国际客运港、下龙大洋公园、Vinpearl豪华珍珠下龙海滨度假酒店区、Vincom购物中心等。此外，巡州国际客运港、将东朝市陈朝遗迹区和安子名胜古迹区连接起来的路段、海防至下龙高速公路、18号国道汪秘至北宁和下龙至蒙阳路段扩大升级改造项目、云屯机场项目和云屯经济区基础设施建设项目等各项交通设施项目也得到迅速完工。新的投资项目将使得广宁省都市和各旅游中心的面貌焕然一新，推动旅游业朝着现代、专业的方向发展，提升竞争力，为广宁省下龙旅游品牌创造新亮点。吸引投入旅游发展发生积极转变有助于提升各服务类型的质量，有效利用重点旅游中心，如下龙、云屯—姑苏、芒街、汪秘—广安—东朝等。肯定旅游品牌近期，广宁省不断努力提高旅游服务质量，投入建设高质量旅游产品，注重提升旅游服务人力资源的质量，加大向潜力巨大的市场推介旅游形象的力度，开通新的旅游线路，扩展广宁省各地旅游空间。值得注意的是，广宁省特别关注改善旅游经营环境，提升从事旅游工作的民众和企业的意识。其体现在广宁省正在开展落实《下龙微笑》行为准则，旨在提出准则规定，文明行为、态度、习惯，符合越南和当地传统文化和风俗习惯。“每个广宁人要友善而好客、绽放真诚的微笑、为游客树立美好印象”的寄语有助于大力向国内外朋友推介广宁旅游形象，在世界旅游地图上肯定下龙的旅游品牌。（来源：越南《人民报》）